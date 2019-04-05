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04. 05. 2019

В Индии удвоилось число жертв циклона Фани

Число погибших в Индии из-за мощного циклона Фани, который накануне обрушился в пятницу на восточный штат Одиша, возросло до 16 человек. Об этом сообщил телеканал NDTV в субботу, 4 мая.

Отмечается, что власти уже приступили к ликвидации последствий стихии. Восстановительные работы проводятся в 10 тысячах сел и 52 городах.

Отмечается, что циклон Фани стал самым мощным в Индии за последние 20 лет. Он несет с собой ливни и ветер, порывы которого достигают 240 км/ч. В 1999 году подобный шторм стал причиной гибели более 10 тысяч человек.

Ранее сообщалось о восьми жертвах циклона Фани. Также стало известно, что власти штата Одиша эвакуировали более 1 млн человек. Их поселили в лагерях временного размещения вдали от побережья.

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Источник: korrespondent.net

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