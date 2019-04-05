В Венесуэле генерал погиб в перестрелке

В Венесуэле группа неизвестных расстреляла военных и полицейских в штате Арагуа. Об этом сообщает Infobae в субботу, 4 мая.

Отмечается, что среди жертв оказались генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии Джексон Сильва Сапата, еще трое военнослужащих и двое полицейских. Кроме того, четыре силовика получили ранения.

По предварительным данным, они попали в засаду, когда возвращались ранним утром с задания по проверке одного из ранчо на предмет деятельности неких террористов. В состав группы входили 25 военнослужащих и пятеро полицейских.

Официальные власти Венесуэлы пока никак не прокомментировали нападение.

Тело генерала Сапаты. Фото: Infobae

Напомним, сегодня в Венесуэле разбился военный вертолет, на борту которого находились семь человек. Позже местные СМИ сообщили, что все они погибли. Речь идет о трех капитанах, двух майорах и двух подполковниках. Сведений о причинах авиакатастрофы пока нет.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле неизвестные открыли огонь из вертолета по протестующим в городе Кабимас в штате Сулия.

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Источник: korrespondent.net