В России погибли два стендап-комика

Два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в ДТП в Краснодарском крае, сообщает ТАСС.

"Денис Маловичко и Елена Зуева ехали на выступление на Bla-bla-car (сервис по перевозке пассажиров), произошла авария. Они ехали на рабочую вечеринку в Краснодар, должны были выступать в нескольких местах. Они были участниками Майкопского стендап-клуба", - говорится в сообщении.

У Дениса Маловичко остались жена и двое детей, Елена Зуева была в разводе, детей у нее не было.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Погибли два наших любимых комика @malovichkoden (Денис Маловичко) и @elenazueva_36 (Лена Зуева). Прощайте друзья. Вы были очень хорошими людьми, и классными комиками. Очень жаль, что вас больше нет с нами. Но мы будем помнить о вас всегда. Сбор средств для помощи родным на проведение похорон: Денис: 5469302002254111 Елена: 4817760108930854 #rip #comedyclub #standup #standupcomedy #standupopenmic #standaprussia #standupkrd #standupcomedian #standupmkp #standuptnt . #краснодарскийкрай #майкоп#армавир#новокубанск#стендап#стендапкомик#standupкраснодар Публикация от StandUP Russia (@standup_russia) 4 Май 2019 в 12:42 PDT

Ранее по меньшей мере 16 человек погибли и еще несколько пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей в штате Кано на севере Нигерии.

Во время праздников в ДТП погибли 55 человек

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Источник: korrespondent.net