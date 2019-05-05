Гуайдо объяснил провал попытки свергнуть Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных. Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post.

По словам Гуайдо, он рассчитывал, что Мадуро сложит с себя полномочия, поскольку военные начнут массово переходить на сторону оппозиции. Однако этого не произошло. В связи с этим политик признал, что он и его сторонники просчитались.

"Возможно, причина в том, что нам до сих пор нужно больше солдат для поддержки для того, чтобы защитить конституцию", - заявил он.

При этом политик дал понять, что открыт к предложению со стороны США о начале военной интервенции в Венесуэлу.

Отвечая на вопрос о том, что бы он сказал помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону, если бы тот позвонил ему и предложил военное вмешательство Вашингтона, Гуайдо сказал: "Спасибо за такой вариант, мы оценим это предложение и, возможно, рассмотрим его в парламенте, чтобы разрешить этот кризис. Если это будет необходимо, возможно, мы одобрим его".

Напомним, в ходе демонстраций 30 апреля и 1 мая в Венесуэле из стрелкового оружия были убиты пять человек.

Ранее лидер оппозиции Гуайдо объявил всеобщую забастовку в Венесуэле. Он выразил уверенность в скором "окончании узурпации власти" со стороны Николаса Мадуро.

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Источник: korrespondent.net