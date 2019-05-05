КНДР назвала цель ракетных испытаний

Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил учениями оборонительных частей с целью протестировать дальнобойные реактивные орудия и тактическое управляемое оружие. Об этом сообщило в воскресенье, 5 мая, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ким Чен Ын руководил учениями оборонительных частей на переднем и восточном участках фронта по нанесению огневого удара, - отмечает агентство. - Учения проведены с целью оценить и проверить умение военнослужащих обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием, точность выполнения огневых задач и боеспособность вооружения оборонительных частей на переднем и восточном участках фронта".

Отмечается, что лидер КНДР присутствовал на наблюдательном пункте, где он "ознакомился с планом нанесения средствами огневого поражения различных калибров огневого удара и проверил ход подготовки стрельбы, включая выдвижение на огневую позицию и развертывание дальнобойных реактивных орудий крупных калибров и тактического управляемого оружия".

"Уважаемый и любимый высший руководитель определил очередь и метод нанесения огневого удара и отдал приказ "Огонь", - говорится в публикации ЦТАК.

По данным агентства, Ким Чен Ын остался доволен проведением стрельб, назвал внезапно проведенные учения успешными, а также похвалил военнослужащих за то, что "они очень хорошо обращаются с современными дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием".

При этом ЦТАК не уточняет место проведения учений, тип использованного оружия и число выпущенных снарядов.

Ким Чен Ын объяснил проведение учений с использованием дальнобойных реактивных орудий и тактического управляемого оружия необходимостью отстаивать политический суверенитет и экономическую самостоятельность республики, сообщило агентство.

Напомним, Северная Корея утром 4 мая запустила несколько ракет малой дальности, пуски произвели из города Вонсан в направлении Японского моря.

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Источник: korrespondent.net