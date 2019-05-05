Прорыв дамбы в США попал на видео

Опубликовано видео прорыва дамбы и затопления части города Давенпорт в американском штате Айова.

Местные власти приняли решение укрепить дамбу мешками с песком, однако она не выдержала натиска.

На опубликованных кадрах видно, что жители покидают близлежащие здания и пытаются уехать на машинах. Потоки воды временно заблокировали людей в домах, офисах и магазинах.

Наводнению в Давенпорте поспособствовали прошедшие в округе проливные дожди и таяние снега в начале года.

Ранее в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс разрушилась дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности. Потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей.

СМИ сообщали, что компания Vale знала о высокой угрозе прорыва своей дамбы на юго-востоке Бразилии еще в октябре 2018 года.

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Источник: korrespondent.net