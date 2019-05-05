Израиль обстрелял сектор Газа: девять погибших

В результате удара с воздуха израильских сил по палестинскому сектору Газа погибли по меньшей мере девять людей. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, девятой жертвой израильских атак стал арабский юноша, погибший при разрыве ракеты в лагере Бурейдж, расположенном в центральной части сектора. Ранее стало известно, что из-за ударов умерла беременная женщина и ее годовалая дочь, а также подросток.

Напомним, накануне армия обороны Израиля заявила о запуске 90 ракет из сектора Газа. Несколько десятков были перехвачены. Также сообщалось об ответных ударах.

За пару дней до этого, 2 мая, военные Израиля нанесли авиаудары по целям движения ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой.

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Источник: korrespondent.net