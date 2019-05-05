Авиакатастрофа в Венесуэле: стало известно о погибших

В результате крушения военного вертолета в Венесуэле в субботу, 4 мая, погибли семь человек, которые были на борту. Об этом сообщает El Nacional.
Отмечается, что вертолет принадлежал Вооруженным силам Венесуэлы. Все погибшие были офицерами. Среди них – три капитана, два майора и два подполковника.
Информации о причине авиакатастрофы пока не обнародовано. Вертолет упал на землю возле вертолетной площадки в Орипото.
Напомним, накануне сообщалось, что военный вертолет с семью людьми на борту потерпел крушение в Венесуэле.
Также накануне стало известно, что в Венесуэле в перестрелке погиб генерал.
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Источник: korrespondent.net
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