Авиакатастрофа в Венесуэле: стало известно о погибших

В результате крушения военного вертолета в Венесуэле в субботу, 4 мая, погибли семь человек, которые были на борту. Об этом сообщает El Nacional.

Отмечается, что вертолет принадлежал Вооруженным силам Венесуэлы. Все погибшие были офицерами. Среди них – три капитана, два майора и два подполковника.

Информации о причине авиакатастрофы пока не обнародовано. Вертолет упал на землю возле вертолетной площадки в Орипото.

Напомним, накануне сообщалось, что военный вертолет с семью людьми на борту потерпел крушение в Венесуэле.

Также накануне стало известно, что в Венесуэле в перестрелке погиб генерал.

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Источник: korrespondent.net