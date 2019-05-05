Лента RSS
Подписаться на ленту
05 мая 2019, воскресенье, 11:49
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
05. 05. 2019

Появилось видео обстрела Израиля и сектора Газа

По территории Израиля минувшей ночью было выпущено около 180 ракет из палестинского сектора Газа. Такие данные привело издание The Times of Israel, цитируя заявление израильской армии.

Отмечается, что "в последние часы субботы и ранним утром в воскресенье по Израилю было запущено 180 ракет". Таким образом, общее число ракет, запущенных менее чем за сутки сторонниками радикальных группировок из блокированного сектора по израильской территории, составило 430.

Также указывается, что израильские силы "минувшей ночью атаковали 60 объектов на территории Газы, доведя число целей до 180".

Ранее сообщалось, что палестинские радикалы из сектора Газа с утра субботы выпустили более 250 ракет по Израилю. В ответ, как сообщила пресс-служба израильской армии, военные поразили 120 военных объектов радикальных движений ХАМАС и "Исламский джихад" на территории анклава.

По данным израильских военных, целями атак являются тренировочные базы, оружейные цеха и туннели, прорытые под границей в южной части анклава. По подсчетам израильтян, в результате ударов в секторе Газа погибли от пяти до шести палестинских боевиков. Телеканал Al Jazeera сообщил, что при атаках с воздуха на различные районы Газы были убиты девять палестинцев.

Напомним, накануне армия обороны Израиля заявила о запуске 90 ракет из сектора Газа. Несколько десятков были перехвачены. Также сообщалось об ответных ударах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Дочь Алсу выиграла чемпионат мира по фигурному катанию, обойдя сына Яны Рудковской всего на 0,5 млн. рублей.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.