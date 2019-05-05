Обстрелы Израиля: ЕС и США сделали заявления

Европейский Союз и Госдеп США осудили и призвали немедленно прекратить ракетные удары по Израилю со стороны сектора Газа. Об этом сказано в заявлении спикера внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич и заявлении Госдепа США.

"Деэскалация этой опасной ситуации срочно необходима для обеспечения защиты жизней гражданских лиц. Израильтяне и палестинцы имеют право жить в условиях мира", - говорится в заявлении ЕС.

В свою очередь, в США заявили, что стоят на стороне Израиля и полностью поддерживают его права на самооборону "в условиях этих гнусных атак".

"Соединенные Штаты решительно осуждают непрекращающийся шквал ракетных обстрелов палестинскими движениями ХАМАС и "Исламский джихад" из сектора Газа невинного гражданского населения и общин по всему Израилю. Мы призываем тех, кто несет ответственность за насилие, немедленно прекратить эту агрессию", - говорится в распространенном заявлении американского госдепартамента.

Напомним, из сектора Газа по Израилю накануне были запущены не менее 200 ракет, десятки из них были перехвачены системой ПВО Железный купол.

В ответ израильские военные нанесли удары по 120 террористическим целям по всему сектору Газа. Телеканал Al Jazeera сообщил, что при атаках с воздуха на различные районы Газы были убиты девять палестинцев.

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Источник: korrespondent.net