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05. 05. 2019

Мэй готова продлить членство Британии в Таможенном союзе ЕС до 2022 года

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй готова продолжить членство страны в Таможенном союзе ЕС после Brexit. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщает The Sunday Times.

"Премьер будет предлагать комплексное, но временное таможенное соглашение с ЕС, которое будет функционировать до следующих всеобщих выборов", - говорится в сообщении.

Таким образом, Мэй согласится на условия Лейбористской партии Джереми Корбина.

Отмечается, что премьер-министр представит свой план во вторник, сделав "большое и смелое" предложение лидеру Лейбористской партии для обеспечения голосов в парламенте для ее варианта соглашения о Brexit, которое, однако, может расколоть партию Мэй.

Как сообщалось, Европейский совет продлил срок выхода Британии из ЕС до 31 октября.

Ранее Мэй отвергала варианты членства Британии в Таможенном союзе и общем рынке ЕС после Brexit.

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Источник: korrespondent.net

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