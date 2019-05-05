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05. 05. 2019

Трамп прокомментировал запуск ракет КНДР

Президент США Дональд Трамп прокомментировал запуск ракет Северной Кореей и заявил, что верит договоренностям с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он сообщил в воскресенье, 5 мая, в своем Twitter.

"Все возможно в этом очень интересном мире, однако я верю, что Ким Чен Ын в полной мере осознает большой экономический потенциал для Северной Кореи и не будет делать ничего, чтобы помешать или покончить с этим", - написал Трамп.

Он также считает, что Ким Чен Ын на его стороне и не хочет нарушать данное обещание.

"Соглашение будет достигнуто!", - добавил Трамп.

Напомним, Северная Корея утром 4 мая запустила несколько ракет малой дальности, пуски произвели из города Вонсан в направлении Японского моря. 

Позже Ким Чен Ын объяснил проведение учений необходимостью отстаивать политический суверенитет и экономическую самостоятельность республики.

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Источник: korrespondent.net

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