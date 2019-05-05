Лента RSS
Подписаться на ленту
05 мая 2019, воскресенье, 14:43
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
05. 05. 2019

Нетаньяху дал приказ о новых ударах по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 5 мая, заявил, что отдал приказ армии нанести массированные удары по объектам палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы израильской территории, сообщает Интерфакс.

"Сегодня утром я распорядился продолжить нанесение массированных ударов по террористическим элементам в секторе Газа для того, чтобы перегруппировать войска вокруг сектора и усилить их танками, артиллерией и пехотными силами", - заявил премьер перед началом заседания кабинета министров.

Командование армии обороны Израиля уже начало переброску к границе с сектором Газа седьмой танковой бригады, чтобы усилить военную группировку в приграничном районе, сообщил официальный представитель армии.

Он отметил, что это делается, чтобы "располагать достаточными силами на случай необходимости".

Другой представитель армейского командования - генерал-лейтенант Джонатан Конрикус - сообщил журналистам, что, по оценкам, жесткое противостояние в этом регионе продлится еще несколько дней.

В результате ракетных пусков боевиков из сектора Газа по израильской территории погиб один гражданин Израиля, ответными ударами израильских военных были убиты два боевика палестинского движения "Исламский джихад". Также сообщалось о смерти девятерых мирных палестинцев.

Всего с минувшей субботы палестинские боевики осуществили пуски около 450 ракет по Израилю, израильские ВВС атаковали более чем 200 объектов движений ХАМАС и "Исламский джихад" в Газе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Дочь Алсу выиграла чемпионат мира по фигурному катанию, обойдя сына Яны Рудковской всего на 0,5 млн. рублей.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.