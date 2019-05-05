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05. 05. 2019

В РФ начали действовать правила для мессенджеров, исключающие анонимность

В воскресенье, 5 мая, в России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах по номеру телефона. Документ о новых правилах идентификации пользователей мессенджеров в конце 2018 года подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

Теперь мессенджеры должны проверять информацию о регистрации номера телефона пользователя у мобильного оператора. Тот, в свою очередь, в течение 20 минут обязан предоставить запрашиваемую информацию. Если оператор не успел ответить или номера телефона не оказалось в базе данных, то идентификация не будет считаться пройденной.

Пользователь сможет пройти идентификацию повторно, если изменит информацию о себе или использует другой номер.

Пользователям, которые не прошли проверку, мессенджер обязан запретить отправку сообщений. Сотовый оператор в свою очередь должен вносить в свою базу данных как информацию о том, каким приложением пользуется абонент, а также уникальный код идентификации.

Все опрошенные ТАСС накануне вступления в силу постановления правительства мобильные операторы (Билайн, МТС, Мегафон и Tele2) заявили, что готовы к выполнению новых требований.

Представители Facebook Messenger, Whats App, Instagram и Viber ситуацию пока не комментируют.

Напомним, несколькими днями ранее Путин подписал закон об изоляции Рунета.

Ранее в России появилась мера пресечения "запрет интернета".

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Источник: korrespondent.net

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