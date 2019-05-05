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05. 05. 2019

Совет Европы находится в кризисном состоянии - МИД

Министерство иностранных дел Украины в своем комментарии к 70-летию создания Совета Европы заявило, что сегодня СЕ находится в кризисном состоянии. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье, 5 мая, документе ведомства.

В МИД Украины утверждают, что кризисное состояние вызвано "разрушительными действиями Российской Федерации, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом Совета Европы" с целью достижения собственных целей.

"Совет Европы открыл дорогу к дальнейшей интеграции на Европейском континенте, а его стандарты стали путеводителем в защите демократических ценностей. Однако должны с грустью констатировать, что к 70 годовщине Организация подошла в кризисном состоянии, вызванном, прежде всего, разрушительными действиями Российской Федерации, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом Совета Европы с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей", - говорится в заявлении.

Как отметили в МИД, этот кризис стал настоящим вызовом для Организации и поставил ее перед выбором - остаться верной собственным ценностям и принципам, или поддаться на шантаж и угрозы и поставить под сомнение полученные за 70 лет доверие и авторитет.

В МИД надеются, что Совет Европы не пойдет на уступки перед РФ, и сможет "дальше оставаться образцом демократии, а не встретить свое 70-летие в полуразрушенном скомпрометированном состоянии".

В то же время дипломаты также отметили, что за 70 лет деятельности Совет Европы достигла выдающихся результатов в защите демократических европейских идеалов и принципов - была создана эффективная система защиты прав человека, закрепленных в Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"Украина со своей стороны остается приверженной взятым на себя в рамках Совета Европы обязательствам, продолжит защищать права и свободы каждого человека и гражданина на территории нашего государства, включая временно оккупированные территории, а также активно противодействовать попыткам разрушить организацию", - говорится в заявлении ведомства.

Как известно, в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в связи с аннексией Крыма, а РФ в ответ перестала участвовать в сессиях ассамблеи. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась. С 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы.

Недавно генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что, по его мнению, существуют шансы для разрешения конфликта с Москвой, что позволит избежать возможного выхода России из состава организации.

Ранее СМИ сообщили, что Россия готова погасить долг по членским взносам перед Советом Европы в 60 млн евро. Но в ответ ПАСЕ должна устранить угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций.

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Источник: korrespondent.net

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