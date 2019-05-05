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05. 05. 2019

В Секторе Газа угрожают сорвать Евровидение-2019

 
Террористическая группа Исламский джихад в Палестине из Сектора Газа пообещала сорвать конкурс Евровидение 2019, который должен пройти в Тель-Авиве, сообщает The Times of Israel. 
 
"Мы не позволим врагу провести ни один фестиваль, который вредит палестинскому историческому и культурному мировоззрению", - говорится в заявлении террористов.
 
4 мая уже начались первые репетиции. Национальный вещатель Израиля утверждает, что обстрелы не помешают провести конкурс.
 
 
"Подготовка делегаций на Евровидение проходит согласно запланированному расписанию. Делегации прибывают и все заняты конкурсом", - отметили у организаторов.
 
Международный песенный конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
 
Напомним, что из территории Сектора Газа за сутки, с 4 мая, по Израилю было выпущено более 450 ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал военным "продолжать массовые удары" по Сектору Газа.
 
Вследствие ракетного обстрела, осуществленного из Сектора Газа, в Израиле погиб один человек.

Источник: korrespondent.net

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