В Секторе Газа угрожают сорвать Евровидение-2019

Террористическая группа Исламский джихад в Палестине из Сектора Газа пообещала сорвать конкурс Евровидение 2019, который должен пройти в Тель-Авиве, сообщает The Times of Israel.

"Мы не позволим врагу провести ни один фестиваль, который вредит палестинскому историческому и культурному мировоззрению", - говорится в заявлении террористов.

4 мая уже начались первые репетиции. Национальный вещатель Израиля утверждает, что обстрелы не помешают провести конкурс.

"Подготовка делегаций на Евровидение проходит согласно запланированному расписанию. Делегации прибывают и все заняты конкурсом", - отметили у организаторов.

Международный песенный конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Напомним, что из территории Сектора Газа за сутки, с 4 мая, по Израилю было выпущено более 450 ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал военным "продолжать массовые удары" по Сектору Газа.

Вследствие ракетного обстрела, осуществленного из Сектора Газа, в Израиле погиб один человек.