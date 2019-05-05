Министра обороны Великобритании уволили из-за слов о здоровье Мэй - СМИ

Причиной отставки министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона стали его высказывания о болезни Терезы Мэй, сообщает The Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Уильямсон в одной из частных бесед заявил, что из-за наличия сахарного диабета Мэй не способна справляться с должностью премьера и что ей следует оставить пост. Через некоторое время эти слова стали известны Мэй.

Издание также сообщает, что недовольство Мэй долгое время вызывало стремление Уильямсона отправить британских военнослужащих в одну из стран Африки, где они бы участвовали в боевых операциях.

Напомним, что Уильямсон был отправлен в отставку 1 мая с формулировкой "из-за утраты доверия". Официально сообщалось, что министр виноват в утечке секретных данных с заседания Совета национальной безопасности Великобритании, на котором было одобрено участие китайской компании Huawei в создании сети мобильной связи пятого поколения в Великобритании.

Источник: korrespondent.net