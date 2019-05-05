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05. 05. 2019

Министра обороны Великобритании уволили из-за слов о здоровье Мэй - СМИ

 
Причиной отставки министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона стали его высказывания о болезни Терезы Мэй, сообщает The Times со ссылкой на источники.
 
По данным издания, Уильямсон в одной из частных бесед заявил, что из-за наличия сахарного диабета Мэй не способна справляться с должностью премьера и что ей следует оставить пост. Через некоторое время эти слова стали известны Мэй.
 
Издание также сообщает, что недовольство Мэй долгое время вызывало стремление Уильямсона отправить британских военнослужащих в одну из стран Африки, где они бы участвовали в боевых операциях.
 
Напомним, что Уильямсон был отправлен в отставку 1 мая с формулировкой "из-за утраты доверия". Официально сообщалось, что министр виноват в утечке секретных данных с заседания Совета национальной безопасности Великобритании, на котором было одобрено участие китайской компании Huawei в создании сети мобильной связи пятого поколения в Великобритании.
 

Источник: korrespondent.net

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