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05. 05. 2019

В Германии хотят штрафовать родителей за отказ вакцинировать детей

 
В Германии разработан законопроект, который предполагает штрафовать на 2,5 тысячи евро тех, кто не сделал детям прививки, а также не допускать непривитых детей в детские сады.
 
"Мы хотим защитить всех детей от заражения корью. Поэтому все, кто ходит в детский сад или в школу, должны быть привиты. Те, кто туда только записываются, должны будут доказать наличие прививок", - заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в интервью Bild.
 
По словам министра, родители детей, которые уже ходят в школу или детский сад, должны будут представить документ о сделанных прививках до июля 2020 года.
 
 
По официальным данным, от кори в Германии привиты 93% детей, Шпан хочет, чтобы таких было, по меньшей мере, 95%.
 
В  Италии детям рекомендуют не посещать школу, если они не могут доказать, что были правильно вакцинированы. Родители невакцинированных детей рискуют быть оштрафованными на сумму до 500 евро, если они будут отправлять своих детей в школу.
 
Напомним, что с начала года по 25 апреля корью в Украине заболели 43,7 тысячи человек, а от осложнений кори умерли 16. 

Источник: korrespondent.net

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