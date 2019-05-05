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05. 05. 2019

В московском аэропорту загорелся самолет

 
В московском аэропорту Шереметьево совершил жесткую посадку и загорелся пассажирский лайнер, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
 
"Пассажирский самолет вылетел из Шереметьево в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся", — сообщил ТАСС собеседник.
 
В результате инцидента есть пострадавшие. На месте работают спасатели и врачи. Всего на борту самолета находились 78 человек
 
В распоряжении Корреспондент.net есть эксклюзивные кадры пожара.
 
 
Огонь охватил лайнер полностью. Людям пришлось экстренно покидать самолет на ходу.
 
 
По данным РЕН ТВ, пожар возник во время полета в Мурманск. Возгорание в салоне заметил один из пассажиров. После этого самолет запросил экстренную посадку и вернулся в Москву.
 
РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает, что все 78 человек, находившиеся на борту самолета, спасены.
 
Самолет SSJ-100, совершивший жесткую посадку в аэропорту Шереметьево, был произведен в 2018 году.
 
Согласно данным Flightradar, самолет Sukhoi Superjet 100-95B Мустай Карим вылетел из Шереметьево в Мурманск в 18:03, однако вернулся из-за неполадок на борту и совершил аварийную посадку в 18:30.
 
В социальных сетях сообщают о 10 пострадавших.
 
 
Сообщения о жертвах пока разнятся - от отсутствия их вообще до 12 погибших.
 
Напомним, что в апреле Boeing 767 с загоревшимся двигателем совершил экстренную посадку вблизи Йоханнесбурга.
 
В марте Boeing 737 совершил экстренную посадку в Вашингтоне. Причиной такого решения стал невыносимый запах на борту.
 
 
 

Источник: korrespondent.net

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