В московском аэропорту загорелся самолет

В московском аэропорту Шереметьево совершил жесткую посадку и загорелся пассажирский лайнер, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
"Пассажирский самолет вылетел из Шереметьево в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся", — сообщил ТАСС собеседник.
В результате инцидента есть пострадавшие. На месте работают спасатели и врачи. Всего на борту самолета находились 78 человек
В распоряжении Корреспондент.net есть эксклюзивные кадры пожара.
Огонь охватил лайнер полностью. Людям пришлось экстренно покидать самолет на ходу.
По данным РЕН ТВ, пожар возник во время полета в Мурманск. Возгорание в салоне заметил один из пассажиров. После этого самолет запросил экстренную посадку и вернулся в Москву.
РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает, что все 78 человек, находившиеся на борту самолета, спасены.
Самолет SSJ-100, совершивший жесткую посадку в аэропорту Шереметьево, был произведен в 2018 году.
Согласно данным Flightradar, самолет Sukhoi Superjet 100-95B Мустай Карим вылетел из Шереметьево в Мурманск в 18:03, однако вернулся из-за неполадок на борту и совершил аварийную посадку в 18:30.
В социальных сетях сообщают о 10 пострадавших.
Сообщения о жертвах пока разнятся - от отсутствия их вообще до 12 погибших.
Напомним, что в апреле Boeing 767 с загоревшимся двигателем совершил экстренную посадку вблизи Йоханнесбурга.
В марте Boeing 737 совершил экстренную посадку в Вашингтоне. Причиной такого решения стал невыносимый запах на борту.
Источник: korrespondent.net