В московском аэропорту загорелся самолет

В московском аэропорту Шереметьево совершил жесткую посадку и загорелся пассажирский лайнер, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

"Пассажирский самолет вылетел из Шереметьево в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся", — сообщил ТАСС собеседник.

В результате инцидента есть пострадавшие. На месте работают спасатели и врачи. Всего на борту самолета находились 78 человек

В распоряжении Корреспондент.net есть эксклюзивные кадры пожара.

Огонь охватил лайнер полностью. Людям пришлось экстренно покидать самолет на ходу.

По данным РЕН ТВ, пожар возник во время полета в Мурманск. Возгорание в салоне заметил один из пассажиров. После этого самолет запросил экстренную посадку и вернулся в Москву. РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает, что все 78 человек, находившиеся на борту самолета, спасены. Самолет SSJ-100, совершивший жесткую посадку в аэропорту Шереметьево, был произведен в 2018 году. Согласно данным Flightradar, самолет Sukhoi Superjet 100-95B Мустай Карим вылетел из Шереметьево в Мурманск в 18:03, однако вернулся из-за неполадок на борту и совершил аварийную посадку в 18:30. В социальных сетях сообщают о 10 пострадавших. Сообщения о жертвах пока разнятся - от отсутствия их вообще до 12 погибших.

Напомним, что в апреле Boeing 767 с загоревшимся двигателем совершил экстренную посадку вблизи Йоханнесбурга.

В марте Boeing 737 совершил экстренную посадку в Вашингтоне. Причиной такого решения стал невыносимый запах на борту.

Источник: korrespondent.net