Пожар в Шереметьево: официально сообщают об одном погибшем

При пожаре на борту Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Аэрофлот погиб по меньшей мере один человек, всего на борту лайнера находились 78 человек, сообщили в Следственном комитете РФ, передает ТАСС.

Лайнер экстренно сел в аэропорту Шереметьево со второй попытки. При посадке он был охвачен огнем. После касания земли у него подломились стойки шасси.

Огнем была полностью уничтожена хвостовая часть самолета. Спасатели продолжают разбирать обломки на месте пожара. В Шереметьево создан оперативный штаб.

Напомним, что в апреле Boeing 767 с загоревшимся двигателем совершил экстренную посадку вблизи Йоханнесбурга.

В марте Boeing 737 совершил экстренную посадку в Вашингтоне. Причиной такого решения стал невыносимый запах на борту.