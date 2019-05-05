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05. 05. 2019

Пожар в Шереметьево: официально сообщают об одном погибшем

 
При пожаре на борту Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Аэрофлот погиб по меньшей мере один человек, всего на борту лайнера находились 78 человек, сообщили в Следственном комитете РФ, передает ТАСС.
 
Лайнер экстренно сел в аэропорту Шереметьево со второй попытки. При посадке он был охвачен огнем. После касания земли у него подломились стойки шасси.
 
Огнем была полностью уничтожена хвостовая часть самолета. Спасатели продолжают разбирать обломки на месте пожара. В Шереметьево создан оперативный штаб.
 
Напомним, что в апреле Boeing 767 с загоревшимся двигателем совершил экстренную посадку вблизи Йоханнесбурга.
 
В марте Boeing 737 совершил экстренную посадку в Вашингтоне. Причиной такого решения стал невыносимый запах на борту.
 
 
 
 

Источник: korrespondent.net

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