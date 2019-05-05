В Австрии предлагают наказывать страны за пропуск нелегалов в ЕС

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал к пересмотру Лиссабонского договора Европейского союза и жестким действиям в отношении стран, впускающих мигрантов, сообщает The Local.

"Необходим новый договор с более четкими санкциями для стран-членов, которые накапливают долги, наказания для стран, которые пропускают нелегальных мигрантов без их регистрации, а также последствия для нарушителей норм права и либеральной демократии", - сказал Курц.

По его мнению, многое изменилось после Лиссабонского договора 2007 года.

Однако, следует отметить, что пересмотр договора потребует единодушного согласия всех стран-членов ЕС.

Напомним, что в Германии упростят депортацию беженцев.

Источник: korrespondent.net