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05. 05. 2019

В секторе Газа убит один из командиров ХАМАС

 
В секторе Газа в воскресенье, 5 мая 2019, в результате ракетного обстрела Израилем был убит один из командиров правящей партии ХАМАС Хамед Ахмед Абед Худри, сообщает Reuters.
 
Худри был ответственным за перевод средств вооруженным группам в секторе Газа из Ирана.
 
Свидетели событий рассказали, что он был убит в результате воздушного удара по его автомобилю.
EPA
 
Напомним, что из территории Сектора Газа за сутки, с 4 мая, по Израилю было выпущено более 450 ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал военным "продолжать массовые удары" по Сектору Газа.
 
Вследствие ракетного обстрела, осуществленного из Сектора Газа, в Израиле погиб один человек.

Источник: korrespondent.net

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