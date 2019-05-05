В секторе Газа убит один из командиров ХАМАС

В секторе Газа в воскресенье, 5 мая 2019, в результате ракетного обстрела Израилем был убит один из командиров правящей партии ХАМАС Хамед Ахмед Абед Худри, сообщает Reuters.

Худри был ответственным за перевод средств вооруженным группам в секторе Газа из Ирана.

Свидетели событий рассказали, что он был убит в результате воздушного удара по его автомобилю. EPA Напомним, что из территории Сектора Газа за сутки, с 4 мая, по Израилю было выпущено более 450 ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал военным "продолжать массовые удары" по Сектору Газа. Вследствие ракетного обстрела, осуществленного из Сектора Газа, в Израиле погиб один человек.

Источник: korrespondent.net