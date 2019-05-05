Лента RSS
Подписаться на ленту
05 мая 2019, воскресенье, 23:44
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
05. 05. 2019

В РФ подтвердили гибель 13 человек в Шереметьево

 
В результате катастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 погибли 13 человек, среди них - двое детей, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
 
"По решению председателя СК России дальнейшее расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета в столичном аэропорту Шереметьево принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской ФедерацииЄ, — сообщили в ведомстве.
 
Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек.
 
 
Всего на борту самолета находились 78 человек — 73 пассажира и пять членов экипажа.
 
Лайнер авиакомпании Аэрофлот выполнял рейс из Москвы в Мурманск. Вскоре после вылета экипаж сообщил о технических неполадках и направился в Шереметьево на экстренную посадку. Приземлиться лайнеру удалось лишь со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у самолета загорелись двигатели и подломились стойки шасси.
 
Части пассажиров удалось эвакуироваться на аварийных трапах. При пожаре самолет полностью выгорел. 
 
Пассажиры самолета сообщают, что во время полета в него попала молния.
 
"Мы взлетели, и в самолет ударила молния. Борт развернулся, была жесткая посадка. Мы чуть сознание от страха не потеряли. Самолет прыгал по взлетке, как кузнечик и загорелся уже на земле. Сейчас нам ничего не понятно, вокруг бегают сотрудники МЧС и медики, отпаивают всех успокоительными", - рассказал КП один из пассажиров Петр Егоров.
 
Главред RT Маргарита Симоньян написала, что их источники подтверждают гибель одного из бортпроводников, спасавшего пассажиров. Телеграм-канал 112 утверждает, что погибшего бортповодника звали Максим Моисеев. По данным RT, Моисеев работал в хвосте, где было сильное задымление.
 
Напомним, что сначала официально подтверждалась гибель только одного человека.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Дочь Алсу выиграла чемпионат мира по фигурному катанию, обойдя сына Яны Рудковской всего на 0,5 млн. рублей.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.