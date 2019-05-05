В РФ подтвердили гибель 13 человек в Шереметьево

В результате катастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 погибли 13 человек, среди них - двое детей, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

"По решению председателя СК России дальнейшее расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета в столичном аэропорту Шереметьево принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской ФедерацииЄ, — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек.

Всего на борту самолета находились 78 человек — 73 пассажира и пять членов экипажа.

Лайнер авиакомпании Аэрофлот выполнял рейс из Москвы в Мурманск. Вскоре после вылета экипаж сообщил о технических неполадках и направился в Шереметьево на экстренную посадку. Приземлиться лайнеру удалось лишь со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у самолета загорелись двигатели и подломились стойки шасси.

Части пассажиров удалось эвакуироваться на аварийных трапах. При пожаре самолет полностью выгорел.

Пассажиры самолета сообщают, что во время полета в него попала молния.

"Мы взлетели, и в самолет ударила молния. Борт развернулся, была жесткая посадка. Мы чуть сознание от страха не потеряли. Самолет прыгал по взлетке, как кузнечик и загорелся уже на земле. Сейчас нам ничего не понятно, вокруг бегают сотрудники МЧС и медики, отпаивают всех успокоительными", - рассказал КП один из пассажиров Петр Егоров.

Главред RT Маргарита Симоньян написала, что их источники подтверждают гибель одного из бортпроводников, спасавшего пассажиров. Телеграм-канал 112 утверждает, что погибшего бортповодника звали Максим Моисеев. По данным RT, Моисеев работал в хвосте, где было сильное задымление.

Напомним, что сначала официально подтверждалась гибель только одного человека.

Источник: korrespondent.net