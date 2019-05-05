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05. 05. 2019

Появилось видео изнутри сгоревшего в РФ самолета


В Сети появилось видео изнутри самолета, который 5 мая сгорел при посадке в российском аэропорту Шереметьево.
 
На кадрах видно, как один из пассажиров из салона лайнера Sukhoi Superjet 100 снимает пламя, охватившее крыло авиасудна. На фоне слышны крики людей.

Напомним, 5 мая Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. По данным перевозчика, после экстренной посадки у лайнера загорелись двигатели. По последним данным, погибли 13 человек. Судьба некоторых пассажиров остается неизвестной.
 
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

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Источник: korrespondent.net

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