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06. 05. 2019

В ЧП с самолетом в Шереметьево выжили 37 человек


Из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево, выжили 37 человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
 
"Как сообщалось ранее, на борту авиалайнера, следовавшего сообщением Москва-Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек", – сказала Петренко Интерфаксу.
 
Напомним, 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 совершил аварийную посадку и загорелся. По последним данным, жертвами авиакатастрофы стали 13 человек, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело.

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Источник: korrespondent.net

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