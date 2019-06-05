Циклон Фани в Индии: число жертв возросло до 33



Количество жертв в Индии в результате циклона Фани увеличилось до 33 человек, сообщает Reuters.

Еще 300 жителей пострадали в штате Одиша на востоке страны. По мнению спасателей, количество жертв могло быть больше, если бы не была проведена массовая эвакуация людей.



В настоящий момент более 60 тысяч человек принимают участие в ликвидации последствий шторма. Работы ведутся в 10 тысяч деревнях и 52 городских районах штата.

В результате шторма было разрушено около тысячи домов. Ветер, скорость которого достигла 240 км/час, сорвал крыши, оборвал линии электропередач и вырвал с корнем деревья. Циклон повредил энергетическую инфраструктуру, стоимость которой составляет почти 174 млн долларов.

Напомним, что циклон Фани стал самым мощным в Индии за последние 20 лет. Власти штата Одиша эвакуировали более 1 млн человек. Их поселили в лагерях временного размещения вдали от побережья.

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Источник: korrespondent.net