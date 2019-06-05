C Эвереста вывезли три тонны мусора



За две недели 14 волонтеров собрали на Эвересте три тонны мусора. Вывозить оставленный туристами хлам с высоты 8 тысяч метров приходится вертолетом, сообщает CNN.

Среди находок: пустые банки, бутылки, альпинистское снаряжение. Кроме того, найдены уже четыре тела погибших.

Власти Непала принялись решать проблему с мусором после того, как захламленность Эвереста поставила под угрозу всю экосистему горы. Волонтеры планируют продолжать свою работу в течение 45 дней.



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Напомним, в мае 2017 года члены франко-непальской экспедиции собрали на склонах Эвереста более пяти тонн мусора – газовых баллонов, палаток, консервных банок и пластика.

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Источник: korrespondent.net