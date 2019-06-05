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06. 05. 2019

Северная Македония выбрала нового президента


Выдвиженец от правящего в Северной Македонии Социал-демократического союза Стево Пендаровски после подсчета 99% голосов одержал победу во втором туре президентских выборов, сообщает Bloomberg.
 
"Результаты президентских выборов означают гарантированный путь для всех нас – народа, семей, страны – в сообщество НАТО и Европейского Союза, к которым мы принадлежим", – заявил Пендаровски после объявления о победе.
 
По данным избирательной комиссии, Пендаровски завоевал 52% голосов. Его соперница – представитель оппозиционной партии ВМПО-ДПМНЕ Гордана Силяновски-Давкова – получила 45% голосов.
 
Напомним, в начале февраля парламент Греции после решения Македонии о смене названия на Северную Македонию одобрил меру, которая позволяет стране стать членом НАТО. Греция из-за споров о названии Македонии блокировала вступление страны в НАТО более чем на 10 лет.

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Источник: korrespondent.net

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