Северная Македония выбрала нового президента



Выдвиженец от правящего в Северной Македонии Социал-демократического союза Стево Пендаровски после подсчета 99% голосов одержал победу во втором туре президентских выборов, сообщает Bloomberg.



"Результаты президентских выборов означают гарантированный путь для всех нас – народа, семей, страны – в сообщество НАТО и Европейского Союза, к которым мы принадлежим", – заявил Пендаровски после объявления о победе.



По данным избирательной комиссии, Пендаровски завоевал 52% голосов. Его соперница – представитель оппозиционной партии ВМПО-ДПМНЕ Гордана Силяновски-Давкова – получила 45% голосов.



Напомним, в начале февраля парламент Греции после решения Македонии о смене названия на Северную Македонию одобрил меру, которая позволяет стране стать членом НАТО. Греция из-за споров о названии Македонии блокировала вступление страны в НАТО более чем на 10 лет.

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Источник: korrespondent.net