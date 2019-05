Трамп призывал продлить его полномочия на два года

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter призыв юриста Джерри Фалуэлла-младшего о продлении полномочий американского лидера на два года.

Юрист объясняет свою инициативу тем, что в первые два года президентства Трампа были "отравлены" расследованием спецпрокурора Мюллера о его связях с Россией.

"Расследование не выявило никакого сговора, никакого препятствования осуществлению правосудия... Трампу нужно добавить два года к его президентскому сроку в качестве компенсации за время, которое было у него украдено бесчестной попыткой государственного переворота", – уверен адвокат.





Despite the tremendous success that I have had as President, including perhaps the greatest ECONOMY and most successful first two years of any President in history, they have stollen two years of my (our) Presidency (Collusion Delusion) that we will never be able to get back.....