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06. 05. 2019

Американец погиб при пожаре самолета в РФ – СМИ


Гражданин США погиб при пожаре на самолете Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что в списке пассажиров лайнера числится гражданин США по имени Джереми Брукс. Его нет в списке выживших при ЧП с SSJ 100.

Брукс летел в Мурманск совмещенным рейсом из Лос-Анджелеса. В Госдепартаменте США информацией о гибели американца не располагают. Подробности уточняются.

Напомним, 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 совершил аварийную посадку и загорелся. По последним данным, погиб 41 человек, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело.

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Источник: korrespondent.net

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