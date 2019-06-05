Спецпрокурор согласился дать показания в Конгрессе



Спецпрокурор США Роберт Мюллер выступит на слушаниях Конгресса относительно его расследования о вмешательстве России в американские выборы президента 2016 года. Об этом заявил член юридического комитета, конгрессмен Дэвид Сисилини в эфире Fox News.

По его словам, ориентировочная дата выступления Мюллера назначена ​​на 15 мая. Представитель спецпрокурора дал согласие на то, чтобы ответить на вопросы законодателей.

"Мы считаем, что американский народ имеет право услышать о расследовании непосредственно от Мюллера. Очевидно, что пока не наступит дата, у нас никогда не будет абсолютной гарантии", –отметил Сисилини.

Белый дом заявил, что не будет мешать попытке Мюллера дать показания.

Напомним, 18 апреля Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу". Согласно его выводам, сговора Трампа и Москвы не было, но Россия вмешивалась в выборы президента в 2016 году.

Напомним, скандал с возможным российским вмешательством в американские выборы возник после избрания Трампа президентом США в 2016 году. Демократы, в том числе и проигравшая Хиллари Клинтон, обвинили РФ в манипуляциях в соцсетях и во взломе компьютеров Демократической партии. Россия отвергает обвинения.

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Источник: korrespondent.net