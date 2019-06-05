Лента RSS
Подписаться на ленту
06 мая 2019, понедельник, 05:30
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
06. 05. 2019

Трамп отреагировал на обстрел Израиля


Президент США Дональд Трамп прокомментировал массированный обстрел Израиля из сектора Газа.

"Израиль вновь сталкивается с массой смертоносных ракетных обстрелов со стороны террористических группировок", – написал американский лидер в Twitter.

По словам Трампа, США полностью поддерживают право Израиля на защиту своих граждан.

Американский президент также добавил, что обстрел израильской территории "принесет жителям сектора Газа только страдания".

Once again, Israel faces a barrage of deadly rocket attacks by terrorist groups Hamas and Islamic Jihad. We support Israel 100% in its defense of its citizens....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 6, 2019

Напомним, из территории Сектора Газа за сутки, с 4 мая, по Израилю было выпущено более 450 ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал военным "продолжать массовые удары" по сектору Газа. Израиль атаковал 320 целей в секторе Газа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Дочь Алсу выиграла чемпионат мира по фигурному катанию, обойдя сына Яны Рудковской всего на 0,5 млн. рублей.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.