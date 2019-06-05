Трамп отреагировал на обстрел Израиля



Президент США Дональд Трамп прокомментировал массированный обстрел Израиля из сектора Газа.

"Израиль вновь сталкивается с массой смертоносных ракетных обстрелов со стороны террористических группировок", – написал американский лидер в Twitter.

По словам Трампа, США полностью поддерживают право Израиля на защиту своих граждан.

Американский президент также добавил, что обстрел израильской территории "принесет жителям сектора Газа только страдания".





Once again, Israel faces a barrage of deadly rocket attacks by terrorist groups Hamas and Islamic Jihad. We support Israel 100% in its defense of its citizens.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 6, 2019

Напомним, из территории Сектора Газа за сутки, с 4 мая, по Израилю было выпущено более 450 ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал военным "продолжать массовые удары" по сектору Газа. Израиль атаковал 320 целей в секторе Газа.

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Источник: korrespondent.net