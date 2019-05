Трамп отреагировал на обстрел Израиля

Президент США Дональд Трамп прокомментировал массированный обстрел Израиля из сектора Газа.

"Израиль вновь сталкивается с массой смертоносных ракетных обстрелов со стороны террористических группировок", – написал американский лидер в Twitter.

По словам Трампа, США полностью поддерживают право Израиля на защиту своих граждан.

Американский президент также добавил, что обстрел израильской территории "принесет жителям сектора Газа только страдания".





Once again, Israel faces a barrage of deadly rocket attacks by terrorist groups Hamas and Islamic Jihad. We support Israel 100% in its defense of its citizens....