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06. 05. 2019

Китай намерен отменить торговые консультации с США


Китай рассматривает отмену очередного раунда торговых консультаций с США из-за угроз президента США Дональда Трампа поднять пошлины на китайскую продукцию общим объемом в 200 млрд долларов, сообщает The Wall Street Journal.
 
По словам источников издания, Пекин не хочет вести переговоры в обстановке угроз и запугивания и изучает вариант отмены поездки своей делегации в Вашингтон.
 
Ранее Трамп заявил, что с 10 мая США поднимут пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25 %.

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Напомним, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине в декабре 2018 года "на полях" саммита G20 согласились отсрочить до 1 марта ужесточение торговых ограничений для достижения компромисса. Затем этот срок был продлен. На этой неделе ожидается 11-ый раунд переговоров.

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Источник: korrespondent.net

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