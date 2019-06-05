США пригрозили Ирану авианосцем



Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский авианосец направился к берегам Ирана, передает Reuters.



По его словам, американский авианосец Авраам Линкольн и оперативная группа бомбардировщиков готовы применить "безжалостную силу" против Ирана.



"Штаты направляют ударную группу ВМС США и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования США, чтобы послать ясный и однозначный сигнал иранскому режиму", – заявил советник Дональда Трампа.



Болтон подчеркнул, что Вашингтон ответит на нападение Тегерана на интересы США и их союзников.



Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана



Напомним, ранее США выдвинули Ирану ряд требований, за невыполнение которых Вашингтон пригрозил ввести новые санкции.

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Источник: korrespondent.net