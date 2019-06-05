США пригрозили Ирану авианосцем

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский авианосец направился к берегам Ирана, передает Reuters.
Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана
Напомним, ранее США выдвинули Ирану ряд требований, за невыполнение которых Вашингтон пригрозил ввести новые санкции.
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Источник: korrespondent.net
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