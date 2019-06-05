В Канаде разбился частный самолет, есть жертвы

В канадской провинции Британская Колумбия потерпел крушение частный пассажирский самолет Cessna 182. В результате падения погибли три человека, сообщает CBC News.
"Коронерская служба Британской Колумбии подтвердили гибель в результате аварии двух пассажиров и пилота", - говорится в сообщении.
Отмечается, что четвертый человек, находившийся на борту, выжил, однако о его состоянии ничего не сообщается.
Катастрофа произошла близ городка Смитерс Лендинг, что в центральной части провинции. Расследование ее причин продолжается.
Напомним, в воскресенье вечером в Москве совершил аварийную посадку самолет SSJ-100. Во время приземления самолет загорелся, погиб 41 человек. Позже пилот рассказал подробности аварии.
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Источник: korrespondent.net
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