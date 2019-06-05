Из Шри-Ланки выслали более 600 иностранцев после терактов

Власти Шри-Ланки с 21 апреля выслали более 600 иностранцев, в том числе около 200 представителей исламского духовенства. Об этом накануне сообщил министр внутренних дел Шри-Ланки Ваджира Абеивардена.
Министр заявил, что священнослужители были оштрафованы и выдворены из страны, поскольку у них были просрочены визы.
"Учитывая текущую ситуацию в стране, мы пересмотрели визовую систему и приняли решение ужесточить визовые ограничения для религиозных проповедников", – рассказал Абеивардена.
Также десяткам тысяч сотрудников служб безопасности на Шри-Ланке было приказано обследовать школы накануне их открытия после каникул, которые были продлены после серии терактов. Ранее власти усилили охрану мостов и ввели патрулирование на реках и каналах.
Напомним, в католическое пасхальное воскресенье 21 апреля в отелях и церквях на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, жертвами которых стали не менее 250 человек. Еще около 500 человек пострадали.
Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". По данным СМИ, в нападении участвовали девять террористов-смертников.
Источник: Русская служба Deutsche Welle
Источник: korrespondent.net
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