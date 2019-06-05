Авиакатастрофа в Шереметьево: стало известно о пострадавших

В больницах находятся 10 пострадавших во время пожара в самолете SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

В числе госпитализированных - три члена экипажа самолета.

"Из пятерых членов экипажа были госпитализированы трое, еще один, бортпроводник, погиб", - сказал собеседник агентства.

Еще 14 пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.

В результате пожара погиб 41 человек. Тела всех погибших извлечены из самолета.

Напомним, самолет Superjet 100 авиакомпании Аэрофлот 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Борт выполнял рейс из Москвы в Мурманск и взлетел в 18:03. В 18:25 пилоты доложили об аварийной ситуации, через пять минут после этого самолет совершил посадку. Началась эвакуация пассажиров с помощью спасательных трапов. Как сообщалось, из 78 людей, находившихся на борту, выжили 37. Среди погибших также гражданин США.

Пилот сгоревшего SSJ-100 рассказал подробности аварии

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Источник: korrespondent.net