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06. 05. 2019

В Польше из-за сумки эвакуировали 500 человек из поезда Киев-Перемышль

В Польше таможенники из-за подозрительной сумки эвакуировали 500 пассажиров поезда сообщением Киев-Перемышль. Об этом накануне сообщило издание Nowiny24.

Отмечается, что во время таможенного досмотра был обнаружен бесхозный чемодан. Людей эвакуировали, а поезд обыскали с помощью пограничной собаки. На месте работали взрывотехники, потому что были опасения, что в сумке есть взрывчатка.

После извлечения чемодана из поезда оказалось, что внутри были продукты. В итоге поезд задержался на полтора часа. Все это время люди провели на платформе.

Cмотрите фотогалерею: В Польше из-за сумки эвакуировали 500 человек из поезда Киев-Перемышль

Напомним, 2 мая произошел пожар в локомотиве поезда сообщением Черновцы-Киев. Машинист сумел отцепить 16 вагонов с пассажирами. Никто не пострадал.

Также сообщалось, что в поезде Мариуполь-Львов трое военнослужащих отравились алкоголем, один из них скончался.

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Источник: korrespondent.net

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