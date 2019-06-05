Найдены "черные ящики" сгоревшего в Шереметьево самолета

На месте аварийной посадки самолета SSJ-100, который загорелся в московском аэропорту Шереметьево, обнаружены два бортовых самописца. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает РБК со ссылкой на два источника в МЧС.

Еще два "черных ящика" технические службы, которые работают на месте происшествия, обнаружить пока не могут.

Отмечается, что устройства были установлены в хвостовой части лайнера, сильно пострадавшей от огня и жесткой посадки.

Напомним, самолет Superjet 100 авиакомпании Аэрофлот 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Борт выполнял рейс из Москвы в Мурманск и взлетел в 18:03. В 18:25 пилоты доложили об аварийной ситуации, через пять минут после этого самолет совершил посадку. Началась эвакуация пассажиров с помощью спасательных трапов. Как сообщалось, из 78 людей, находившихся на борту, выжили 37. Погиб 41 человек, среди погибших также гражданин США.

Пилот сгоревшего SSJ-100 рассказал подробности аварии

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net