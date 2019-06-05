Лента RSS
Подписаться на ленту
06 мая 2019, понедельник, 10:34
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
06. 05. 2019

ВВС США научились лазером сбивать ракеты в воздухе

Военно-воздушные силы США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки, сообщает The Drive.

Отмечается, что испытания лазерной установки прошли на полигоне в штате Нью-Мексико.

По данным издания, речь может идти об испытаниях лазера для проекта SHiELD, который предусматривает размещение подобных установок на истребителях.

При этом подробности тестов установки неизвестны.

Напомним, 1 мая США провели новое испытание ядерной ракеты. 

А в Северной Корее на минувших выходных проводили запуски ракет. В частности, испытывали новый вид тактических управляемых крупнокалиберных ракет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Дочь Алсу выиграла чемпионат мира по фигурному катанию, обойдя сына Яны Рудковской всего на 0,5 млн. рублей.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.