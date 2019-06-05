ВВС США научились лазером сбивать ракеты в воздухе

Военно-воздушные силы США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки, сообщает The Drive.

Отмечается, что испытания лазерной установки прошли на полигоне в штате Нью-Мексико.

По данным издания, речь может идти об испытаниях лазера для проекта SHiELD, который предусматривает размещение подобных установок на истребителях.

При этом подробности тестов установки неизвестны.

Напомним, 1 мая США провели новое испытание ядерной ракеты.

А в Северной Корее на минувших выходных проводили запуски ракет. В частности, испытывали новый вид тактических управляемых крупнокалиберных ракет.

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Источник: korrespondent.net