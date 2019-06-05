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06. 05. 2019

На химзаводе в России произошел взрыв, есть жертвы

На химическом заводе в Пермском крае РФ произошел взрыв в одном из цехов. Погибли три человека и еще один пострадал. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление МЧС России.

"В цехе по производству аммиака ОАО УПК Уралхим филиал Азот в городе Березники произошел инцидент при производстве ремонтных работ, погибли трое рабочих", – говорится в сообщении.

Взрыв произошел во время сварочных работ. При этом инцидент не повлиял на технологический процесс на предприятии. Утверждается, что угрозы экологии и населению нет.

Региональное управление Следкома РФ возбудило уголовное дело в связи с гибелью людей.

Березниковский Азот производит аммиак, аммиачную селитру, карбамид, натриевую и калиевую селитру и кристаллический нитрит натрия.

Ранее стало известно о мощном взрыве в США на химзаводе AB Specialty Silicones в штате Иллинойс. Там также погибли три человека. Еще двое числятся пропавшими без вести.

Также в Стамбуле произошли взрывы и пожар на химзаводе.

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Источник: korrespondent.net

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