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06. 05. 2019

Помпео связал запуски ракет КНДР с визитом Кима в Россию

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео связал запуски ракет в Северной Корее с визитом лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS.

"Санкции (против Пхеньяна) не изменились. Самые жесткие санкции в истории КНДР остаются. Возможно, именно это сегодня оказывает давление на председателя Кима. Вы видели, что (запуски) произошли сразу после визита в Россию. Он решил предпринять такие действия сразу после того, как поговорил с Владимиром Путиным", - утверждает Помпео.

По словам госсекретаря, Вашингтон "все еще оценивает возможный ответ (на запуски)". "Я хочу подчеркнуть, что мы максимально используем любую дипломатическую возможность, (чтобы найти решение в сложившейся ситуации). Я все так же продолжаю призывать своих коллег к переговорам", - отметил Помпео.

Напомним, Северная Корея 4-5 мая провела запуски ракет малой дальности, пуски произвели из города Вонсан в направлении Японского моря. 

Позже Ким Чен Ын объяснил проведение учений необходимостью отстаивать политический суверенитет и экономическую самостоятельность республики.

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Источник: korrespondent.net

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