Названы версии аварии самолета в Шереметьево

Следственный комитет России рассматривает ряд версий крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, пишет ТАСС.
"Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия", - сказала она.
Петренко сообщила, что в ходе оперативного совещания на месте крушения в аэропорту Шереметьево глава Следкома Александр Бастрыкин "дал указание тщательно исследовать все обстоятельства, предшествовавшие трагедии, установить причины и условия, повлекшие тяжкие последствия, и всех без исключения лиц, чьи действия или бездействие стали причиной гибели людей".
Отметим, аэропорт Шереметьево по-прежнему работает с одной взлетно-посадочной полосой.
Напомним, самолет Superjet 100 авиакомпании Аэрофлот 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Борт выполнял рейс из Москвы в Мурманск и взлетел в 18:03. В 18:25 пилоты доложили об аварийной ситуации, через пять минут после этого самолет совершил посадку. Началась эвакуация пассажиров с помощью спасательных трапов. Как сообщалось, из 78 людей, находившихся на борту, выжили 37. Погиб 41 человек, среди погибших также гражданин США.
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Источник: korrespondent.net
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