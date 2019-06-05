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06. 05. 2019

Китай отказался от переговоров по ядерному оружию

Китай не будет участвовать в трехсторонних переговорах о сокращении ядерных вооружений. Об этом заявил в понедельник, 6 мая, официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, сообщает ТАСС.

"Запасы ядерного оружия Китая гораздо ниже, чем у России и США, они поддерживаются на рациональном уровне и соответствуют задачам обеспечения национальной безопасности, - отметил он.

"КНР не будет участвовать в трехсторонних переговорах с целью заключения сделок о сокращении ядерных вооружений. Мы выступаем за всестороннюю ликвидацию ядерного оружия и считаем, что страны с крупнейшими запасами атомных вооружений в соответствии с международными договоренностями должны неукоснительно следовать своим обязательствам и значительно сократить свой арсенал", - заявил дипломат.

Гэн Шуан подчеркнул, что тем самым "будут созданы условия по разоружению для других государств".

Он также заявил, что Пекин поддерживает свой ядерный потенциал на существующем уровне "исключительно для обеспечения собственной национальной безопасности" и "не будет использовать его в наступательных целях, поскольку придерживается мирного пути развития".

Ранее Доналд Трамп заявил, что США, России и Китаю стоит отказаться от ядерного оружия.

В Кремле ситуацию, когда ядерное оружие в мире было бы уничтожено, назвали идеальной, но призвали не забывать о сдерживающем факторе.

По данным СМИ, Белый дом готовит новое соглашение с РФ и Китаем по ядерному оружию.

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Источник: korrespondent.net

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