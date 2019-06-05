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06. 05. 2019

Юг Франции накрыло майским снегом

На южные регионы Франции обрушились снег, холод и ветер. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает Euronews.

Снежный покров на трассах усложнил транспортную ситуацию. Сохраняется угроза гололедицы.

Порывы ветра до 140 км/ч были зарегистрированы в воскресенье на побережье в департаментах Вар и Буш-дю-Рон. Там была объявлена оранжевая степень опасности.

В Марселе мистраль обрушил на побережье волны высотой до трех метров. Из-за опасных погодных условий в городе были отменены ряд манифестаций и велотур.

По прогнозам улучшение погодных условий не предвидится до понедельника.

Напомним, в Украине до конца недели также обещают дожди и грозы.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в мае. Климатическое лето начнется сначала на Закарпатье и в южных регионах, а во второй половине месяца ожидается по всей украине.

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Источник: korrespondent.net

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