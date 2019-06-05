Украинец Чабан получил тюремный срок в России – адвокат

В Брянской области РФ суд поселка Климово приговорил к тюремному сроку гражданина Украины Олега Чабана – водителя международного рейсового автобуса Винница – Москва. Об этом сообщают Українськi Новини со ссылкой на его адвоката Юрия Билоуса в понедельник, 6 мая.

"19 апреля Климовский районный суд Брянской области России приговорил его к 3 годам и 8 месяцам тюрьмы и к штрафу 100 тысяч рублей. Приговор обжалован и дело передано в апелляцию", – сказал адвокат.

Отмечается, что 40-летний украинец был задержан в РФ в мае 2018 года. Жена осужденного Наталья Чабан сказала на брифинге, что ее мужу были выдвинуты подозрения в контрабанде и незаконной перевозке взрывчатки и оружия – пистолетов Глок.

По ее словам, ее муж подвергался психологическому давлению в России. Тем не менее, на суде украинец вину не признал.

Адвокат Чабана отметил, что на украинско-российской границе при пограничном контроле никакого оружия или контрабанды в автобусе его подзащитного обнаружено не было. При этом главным свидетелем против украинца стал россиянин Роман Серебров, который заявил, что является владельцем сумки с оружием, которая была в автобусе.

Второй свидетель был засекречен и получил псевдоним "Виктор Альварез", он был допрошен в суде по видеосвязи. Этот свидетель заявил, что Чабан якобы признался в преступлении, сидя с ним в одной камере в СИЗО.

Напомним, 22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил украинца Павла Гриба к шести годам заключения в колонии общего режима. Его обвиняли в попытке организации теракта.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net