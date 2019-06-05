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06. 05. 2019

Один украинец выжил в авиакатастрофе в Шереметьево

В результате авиакатастрофы самолета Sukhoi SuperJet 100 в аэропорту Шереметьево пострадал один украинец. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич, пишет УНИАН.

"Согласно предварительной информации выявлено, что среди пассажиров был гражданин Украины, который травмирован и сейчас находится в больнице", - сказал Кирилич.

"Но я подчеркиваю, что это предварительная информация. Мы еще не получили информационное сообщение российской стороны. Ситуация меняется, данные все время обновляются, так что мы можем получить и другую информацию. Но эта первичная информация, которую мы получили, подтверждает, что среди пострадавших есть гражданин Украина", - добавил он.

Напомним, самолет Superjet 100 авиакомпании Аэрофлот 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Борт выполнял рейс из Москвы в Мурманск и взлетел в 18:03. В 18:25 пилоты доложили об аварийной ситуации, через пять минут после этого самолет совершил посадку. Началась эвакуация пассажиров с помощью спасательных трапов. Как сообщалось, из 78 людей, находившихся на борту, выжили 37. Погиб 41 человек, среди погибших также гражданин США.

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Источник: korrespondent.net

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