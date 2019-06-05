Авиакатастрофа в РФ: экипаж рассказал подробности

Выжившие члены экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, который загорелся при посадке в московском аэропорту Шереметьево, в эфире телеканала Россия-24 рассказали об обстоятельствах катастрофы.
По словам бортпроводницы рейса Татьяны Касаткиной, после взлета самолет попал в тучу, где шел сильный град. "В этот момент произошел хлопок, вспышка такая, как электричество. Все было очень быстро", - отметила она.
По ее словам, после жесткого приземления люди начали вставать со своих мест и продвигаться к выходу, несмотря на то, что самолет был еще на скорости. По словам стюардессы, эвакуация началась сразу после остановки.
В свою очередь, командир экипажа Денис Евдокимов рассказал, что в результате удара молнии произошла потеря радиосвязи, и пилотам пришлось напрямую переводить самолет на аварийный режим управления. "Несколько слов получалось сказать, после этого она пропадала и нужно было снова подключать", - сказал Евдокимов.
Как известно, среди 41 погибшего в результате катастрофы оказался и бортпроводник Максим Моисеев. СМИ сообщают, что он пытался спасти людей в хвосте самолета. Он успел написать сообщение своей девушке: "Я тебя люблю".
По предварительным данным, в результате катастрофы пострадала гражданка Украины.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net