В Нигере взорвался бензовоз: более 50 погибших

Не менее 56 человек погибли в столице Нигера городе Ниамей в результате взрыва бензовоза, сообщает сайт ActuNiger.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 6 мая, когда рядом с городским аэропортом перевернулась автоцистерна с бензином. Местные жители, в основном женщины и подростки, начали набирать топливо, вытекающее из цистерны, которая взорвалась через несколько минут после аварии.

Число жертв взрыва может увеличиться, спасатели продолжают поиски тел погибших, многие их которых сильно обгорели.

Ранее в Винницкой области при въезде в Вороновицу произошло масштабная авария с участием бензовоза. В результате аварии погиб один человек.

В Винницкой области перевернулся бензовоз

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Источник: korrespondent.net