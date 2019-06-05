В Париже из-за нашествия блох закрыли полицейский участок

Полицейский комиссариат 19-го района Парижа закрыт из-за нашествия блох, потребовавшего полной дезинфекции здания, сообщил профсоюз правоохранителей Alliance.

Профсоюз заявил, что полицейское учреждение страдает от насекомых на протяжении многих дней, что делает условия работы стражей порядка "невыносимыми".

"Сотрудники обращаются к медикам по поводу многочисленных укусов. Что еще хуже, они могут занести этих паразитов к себе домой и таким образом заразить семейный очаг", - говорится в размещенном в Twitter коммюнике.

Профсоюз осудил бездействие властей в связи со сложившейся ситуацией и сообщил об эвакуации здания, потребовав проведения всех необходимых санитарных мероприятий. О возобновлении работы комиссариата будет объявлено дополнительно.

Ранее из-за мороза в Германии погибли артисты блошиного цирка.

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Источник: korrespondent.net